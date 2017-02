Nieuws, gepost door: WZH op 27/11/2016 11:04:47 - 3 aanvullingen

[Amsterdam] Zondag 27 november 2016, hebben wij, 30 vluchtelingen van vluchtelingencollectief We Are Here, het leegstaande kantoorpand aan Reigersbos 88 gekraakt. We hebben dit gedaan omdat de het pand aan de Rijswijkstraat, ‘de Vluchtwijk’, waar velen van ons verblijven, op korte termijn ontruimd zal worden en wij nergens heen kunnen. Als selecte groep van WAH met onze herkomst uit Ethiopië, Eritrea en Sudan hopen we met ons nieuwe onderkomen te voorkomen dat we in de winter op straat moeten slapen. Lees meer...